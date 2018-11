Sono arrivati i vaccini antinfluenzali

Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale dell’Asp di Agrigento. Le vaccinazioni, gratuite, scrive il GDS, verranno effettuate su tutto il territorio dell’azienda, negli studi dei medici di famiglia, pediatri di libera scelta ed in tutti i presidi vaccinali dell’Asp. Oltre al farmaco a tutti i soggetti a cui è particolarmente raccomandato, verranno fornite tutte le informazioni utili sulla corretta somministrazione e sugli eventuali effetti collaterali. E’ gratuita la vaccinazione anche per i cosiddetti soggetti “a rischio”, ossia quanti – adulti e bambini – hanno delle patologie croniche a carico dell’apparato respiratorio e circolatorio, per chi ha malattie a carico degli organi emopoietici, per chi è affetto da diabete, sindromi da malassorbimento intestinale e fibrosi cistica. E’ sempre gratuita per chi è ricoverato in strutture per lungodegenti; per i familiari dei soggetti ad alto rischio; per gli operatori sanitari e d’assistenza; per gli addetti ai servizi di pubblica utilità; e per il personale a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus, come medici veterinari o addetti ai macellerie.