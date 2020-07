Sono 28 i migranti positivi al Covid a Porto Empedocle, Sindaco: situazione grave

Sono 28 i positivi al Covid 19 fra i migranti arrivati mercoledì a Porto Empedocle da Lampedusa. Nell’hub della cittadina marinara, che dovrebbe servire solo per l’identificazione dei migranti, al momento ci sono 530 persone. “Non abbiamo ancora la conferma ufficiale – dice all’Adnkronos il sindaco Ida Carmina – ma la situazione è grave”.

Intanto i migranti positivi al Covid-19, prima di essere imbarcati sull’apposito aereo, con destinazione Palermo, riporta l’ANSA, vengono messi in un tubolare ermetico sigillato e isolato con l’esterno. Accanto, per ognuno, sempre in esterno, c’e’ il respiratore. Cautela e sicurezza sono, in questi momenti, le parole d’ordine all’aeroporto di Lampedusa .