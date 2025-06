Poche ore dopo l’incontro fra il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, e il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, arrivano dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le prime soluzioni concrete per evitare che venga pregiudicato il diritto alla mobilità e venga tutelata l’economia isolana.

Ci saranno tre voli aerei in più, nei giorni 15, 22 e 29 giugno, sulla tratta Lampedusa-Palermo e viceversa e l’avvio dell’iter per garantire la proroga alla Dat Voli di Sicilia per almeno sei mesi, in maniera tale che a Lampedusa non venga compromessa la continuità territoriale.

“Si va verso la proroga alla Dat – spiega Mannino -, ma abbiamo chiesto, fin da subito, dei correttivi per garantire gli spostamenti dei residenti di Lampedusa, ossia una sistematica riserva di posti per quanti sono appunto residenti sull’isola”.

