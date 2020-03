Sollecito santificazione ed igenizzazione dei presidi ospedalieri e dei distretti sanitari di base – guardie mediche

Sanificazione ed Igenizzazione dei Presidi Ospedalieri e dei distretti sanitari di base – guardie mediche in relazione alle Misure per la prevenzione e protezione del personale nella gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al Direttore Generale FF. – ASP 1 Agrigento

Al Direttore Sanitario Aziendale

Ai Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri e dei Distretti Sanitari di Base

Al Direttore UOC Risorse Umane

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione e Protezione

Con riferimento a quanto specificato in oggetto, la scrivente Organizzazione Sindacale, sollecita l’attivazione di tutte le procedure di urgenza previste, dal DCPM Covid-19 , atte a TUTELA DELLA SALUTE e dei lavoratori di codesta Azienda Sanitaria Provinciale, nello svolgimento della prestazione lavorativa, nei luoghi di lavoro, con l’utilizzo dei mezzi, automezzi e strumenti di lavoro.

Pertanto, si ritiene necessario non più procastinabile ed URGENTE, al fine di garantire uno standard di tutela della salute pubblica, per tutti i lavoratori e la collettività, di SOLLECITARE INTERVENTI e procedure di ”SANIFICAZIONE ed IGENIZZAZIONE GENERALE” dei luoghi di lavoro, mezzi, automezzi, sistemi di aereazione, filtri aria, supplellettili (es. maniglie, sedie, telefoni, pulasantiere ascensori, lavaggio degli indumenta di lavoro, etc.) in particolare IN TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI, NEI DISTRETTI SANITARI DI BASE E GUARDIE MEDICHE, dando precedenza laddove si sono manifestate le condaminazioni e primi focolai;

Completare, la fornitura, a tutto il personale interesseto, a loro tutela, di disinfettanti e dei Dispostivi di Protezione Individuali o Collettivi.

Garantire, programmare ed assicurare la sanificazione periodica degli ambienti di lavoro e la messa a disposizione di ulteriori presidi medici definiti dai DPCM emanati, per le oggettive difficoltà, che dovessero sussistere nel mantenimento degli standard di sicurezza anche in materia di spazio utile e distanze raccomandate fra i singoli operatori, nell’ambito del medesimo ufficio in via continuativa.

Per quanto riguarda il P.O. di Sciacca, sulla notizia dei recenti contagi, si proceda in tempi estremamente rapidi, ad una idonea e completa igienizzazione e sanificazione con la bonifica straordinaria, di tutti gli edifici ed anche degli spazi, comprese le aree di ristoro.

Siano forniti, i presidi ospedalieri, i distretti, le guardie mediche, le farmacie, l’area territoriale del farmaco ed il dipartimento, tutti gli uffici amministrativi dell’azienda, di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani da collocare all’ingresso/uscita, nei reparti, nei bagni, nei corridoi e nelle sale di attesa;

Si istituisca un tavolo di confronto, ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL., “UNITA’ DI CRISI COVID-19” che abbia il compito, di una immediata attivazione e verifica delle condizioni di lavoro che consentano un corretto impiego del personale, delle procedure, sulla base dell’analisi dei rischi che dovrà essere assunta dalla parte datoriale e dalle preposte figure nell’ambito del vigente sistema di sorveglianza, sicurezza e igiene nei luoghi ed ambiti lavorativi (D.lgs. n. 81/08).

Per quanto brevemente rappresentato, si agisca con il massimo rigore e senza indugio a salvaguardia del proprio personale e di tutta la cittadinanza.

Cordiali saluti.

Agrigento li, 13.3.2020