Solidarietà a Ruggero Razza

Il coordinamento provinciale di Agrigento di Diventerà Bellissima esprime il proprio sostegno all’Assessore alla Sanità Ruggero Razza.

Non ci sono giustificazioni per un atto così vile che minaccia la vita di chi, proprio oggi in tempo di pandemia Covid-19, ha messo la propria vita ed il proprio lavoro a disposizione della nostra collettività per salvaguardarne e proteggerne la salute.

Siamo convinti che l’Assessore Razza continuerà nel proprio operato, sempre contraddistinto da trasparenza e grande rispetto della legalità, senza lasciarsi minimamente intimidire.

La nostra terra ha sempre bisogno di uomini disposti a non piegarsi davanti alle minacce provenienti da un substrato malavitoso che cerca di interferire, per trarne un vantaggio, nel regolare svolgimento delle pratiche amministrative. Assessore Razza vai avanti a testa alta tutti i cittadini onesti sono con te!

Confidiamo che gli organi inquirenti presto riescano a portare presto alla luce i nomi ed i volti di questi vili che, nascondendosi dietro l’anonimato, si sono fatti attori di un atto ignobile ed ingiustificabile.

Il Coordinamento Provinciale di Agrigento