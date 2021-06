Sodano su operazione Waterloo: “basta a logiche clientelari nei servizi pubblici”

Qualche settimana fa vi ho parlato della lettera con cui ho chiesto all’Assessore Regionale Baglieri di intervenire in merito ai disservizi di cui sono vittima tutti i cittadini della Provincia di Agrigento, lettera che ha trovato seguito nella convocazione di un tavolo di emergenza a Palermo.

Che in Girgenti Acque, colpita da un’interdittiva antimafia nel 2018, ci fosse qualcosa che non funzionava, era chiaro a tutti da anni. Stamattina, però, apprendiamo in modo chiaro che la Procura di Agrigento, preso atto dell’altissimo rischio di fuga dei soggetti, ha disposto otto fermi e notificato 84 avvisi di garanzia in tutto il territorio nazionale. L’ex patron di Girgenti Acque, Campione, è stato arrestato. Anche il nome dell’ex prefetto di Agrigento, Nicola Diomede, compare nelle carte dei magistrati e tra gli indagati anche il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana di Forza Italia Gianfranco Miccichè.

In particolare a Gianfranco Miccichè e al Deputato Francesco Scoma, rispettivamente candidato per il partito Forza Italia alle elezioni regionali del 2017 e mandatario del candidato Miccichè, i Pubblici Ministeri contestano di aver ricevuto da Campione Marco (nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della Girgenti Acque S.p.A.) contributi elettorali e spese di viaggi e soggiorni pagate in violazione a quanto previsto dall’art. 7 comma 2 Legge n. 195/1974, e senza che i contributi fossero stati regolarmente iscritti nel bilancio della medesima società.

L’imponente operazione Waterloo, frutto dello scrupoloso lavoro della Procura, individua reati per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione, frode in pubbliche forniture, furto, ricettazione nonché reati tributari, societari e in materia ambientale, questi ultimi legati alla mancata attività di depurazione delle acque. A noi cittadini il dovere di ringraziare le forze dell’ordine per l’eccellente lavoro svolto. Alle forze politiche del territorio, invece, prego di prendere forti posizioni e di non affrontare la questione nel silenzio assordante. È questo è il momento in cui la politica, se intesa come servizio e gestione della cosa pubblica, e non come vile affarismo, deve assumere decisioni importanti e deve condannare le tremende pratiche che hanno portato Agrigento a essere ultima in Italia in qualità di servizi idrici, rifiuti e sanità.

I servizi essenziali non possono essere gestiti ancora nelle logiche clientelari, contro il pubblico interesse, oggi è il momento della riscossa popolare. In Regione parta subito un tavolo di emergenza permanente per limitare al massimo i disservizi legati alla mancanza d’acqua ai cittadini della Provincia di Agrigento che, mai come in questo momento, devono essere tutelati dallo Stato.