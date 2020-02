Sodano parla al popolo grillino: «Disegniamo una nuova città» -VIDEO

Michele Sodano ha incontrato attivisti e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle.

«A voi che non riconoscete più come validi i sistemi politici che governano Agrigento, a voi che credete nella meritocrazia, nella lotta agli sprechi e in una città verde e pulita, a voi che volete finalmente dare il vostro contributo attivo per la collettività chiediamo di partecipare all’Agorà pubblica in vista delle amministrative 2020. Ascoltiamoci e disegniamo insieme una Nuova Agrigento».

Il lavoro del deputato nazionale è volto a stilare una lista competitiva e credibile. Sfumata l’ipotesi di candidare come sindaco un giovane avvocato tributarista, c’è da esaminare i curriculum caricati online. I candidati alle amministrative dei pentastellati sono scelti attraverso la piattaforma Open Comuni di Rousseau. Come si ricorda il Movimento 5 Stelle ha introdotto diversi aspetti organizzativi: il mandato zero per i consiglieri comunali e la possibilità di allearsi con le liste civiche del territorio.

La formula del mandato zero, ovvero la possibilità per i consiglieri comunali di derogare alla regola del doppio mandato, voluta dal leader Luigi Di Maio, consentirebbe la ricandidatura di consiglieri comunali uscenti.

Tra i possibili candidati sindaco, si è fatto il nome della consigliera in carica Marcella Carlisi ma forse ormai è troppo tardi in quanto la stessa non si è sentita coinvolta nel progetto.

Sulla scelta del candidato bisognerà trovare l’intesa nei prossimi giorni. Insieme a Michele Sodano, lavorano per le amministrative ad Agrigento e provincia, i deputati Filippo Perconti, Rosalba Cimino, Matteo Mangiacavallo, Giovanni Di Caro, Rino Marinello.