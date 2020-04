Sodano: L’Italia non ha accettato in alcun modo il MES per fronteggiare la crisi economica

L’Italia non ha accettato in alcun modo il MES per fronteggiare la crisi economica figlia del Covid, chiariamolo subito per smentire i soliti sciacalli. Durante gli ultimi giorni però, Olanda e Germania ci hanno dato dei mafiosi e si sono opposti agli Eurobond che potrebbero finalmente dare un senso al concetto di “Unione Europea”. I paesi del Nord Europa stanno esagerando e vogliono dettare una linea disumana. Come ha ribadito il Premier Conte, per noi il MES è uno strumento inadeguato, o si cambia registro o siamo pronti a organizzarci autonomamente. Non siamo noi quelli che abbasseranno la testa a una finta UE anche questa volta. Dove sta l’unione?