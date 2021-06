Sodano in seguito all’aggressione di Davide Aiello (VIDEO)

In seguito all’aggressione di Davide Aiello, Deputato Commissione Antimafia:

“Siamo stanchi che il nostro Paese debba saltare agli onori di cronaca, spesso, per soli avvenimenti negativi. Coloro che infangano il nome del nostro Paese appartengono ad una netta minoranza della comunità.

I Casteldaccesi onesti sono stanchi!

Quanto accaduto domenica, al nostro concittadino Davide Aiello, vittima di una vile aggressione, è soltanto l’ultimo di una serie di accadimenti molto allarmanti.

È per questo che scendiamo in piazza per manifestare a gran voce il dissenso dei cittadini onesti che, credendo nei valori di giustizia, onestà, solidarietà, amore per il proprio territorio, vogliono manifestare per una cultura della legalità contro: l’odio sociale, la corruzione, le mafie e il fenomeno del voto di scambio.

Venerdì 18 giugno alle ore 21.00 saremo in Piazza Matrice a Casteldaccia (PA) per dire basta a tutto questo!

Il Sit-In è organizzato da liberi cittadini, associazioni culturali, imprese locali, attività commerciali, istituzioni scolastiche, comunità religiosa e una rappresentanza del Comune di Casteldaccia.”

In video l’appello dell’On. Michele Sodano

Link Evento: https://www.facebook.com/events/4294514943941172/?ref=newsfeed