Sodano: “Ad Agrigento la politica accoglie ministro del turismo. Si è consapevoli dello scippo di risorse al sud da lui operate?”

“Ad Agrigento la politica accoglie ministro del turismo. Si è consapevoli dello scippo di risorse al sud da lui operate?” La domanda ma pone l’agrigentino Michele Sodano dopo la visita del ministro al turismo.

Le istituzioni territoriali dovrebbero difenderci, dovrebbero combattere per le centinaia di migliaia di conterranei che ogni anno, per sopravvivenza, abbandonano a malincuore la Sicilia, non farsi amici, e magari promettere anche sostegno politico alle prossime elezioni regionali e nazionali, ai Garavaglia di turno.