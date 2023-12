Il Presidente Gabriele Moncada della Società Moncada ha espresso preoccupazione per le numerose multe ricevute e ha sollecitato maggiore attenzione da parte del pubblico. Durante l’ultima partita casalinga contro Milano, la squadra ha ricevuto pesanti sanzioni: Euro 2.500 per offese e minacce ripetute nei confronti degli arbitri, inclusi lanci di sputi al termine della partita, e Euro 1.000 per non aver esteso il tunnel di accesso agli spogliatoi dopo la gara. Queste multe porteranno a una cifra considerevole entro fine anno. Il Presidente ha notato con sorpresa che altre squadre non ricevono sanzioni superiori ai 1000 euro, mentre per la Società Moncada le sanzioni arrivano a 3500 euro, tuttavia ha riconosciuto che se gli arbitri riportano di essere stati oggetto di sputi, l’ammenda è inevitabile. Fino ad oggi, la Società ha accumulato multe per un totale di 6.000 euro. Inoltre, a partire da domenica con la sfida contro il Casale Monferrato, una partita cruciale per la salvezza della Moncada, si apre un nuovo capitolo nel campionato. L’obiettivo è raggiungere l’ottavo posto, garantendo così la salvezza diretta.