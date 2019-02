Snellimento delle pratiche burocratiche, Ingegnere capo del Genio civile di Agrigento incontra ordini professionali

Il Genio civile di Agrigento incontra gli Ordini professionali per discutere del rilancio del nostro territorio

L’Ingegnere capo del Genio civile di Agrigento Rino La Mendola, lunedì prossimo, alle 10,00 nella sede della direzione del Genio civile, in piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento, incontrerà i presidenti degli Ordini provinciali degli Architetti, Dottori Agronomi, dei Geologi, degli Ingegneri e del Collegio dei Geometri per discutere sullo snellimento delle procedure per la presentazione delle pratiche al Genio civile e superare le criticità degli sportelli unici per l’edilizia attivi su tutto il territorio provinciale.

Con l’occasione, il nuovo Dirigente del Genio civile, comunicherà le attività prioritarie da porre in essere affinché l’Ufficio possa offrire il proprio contributo per il rilancio del territorio agrigentino.