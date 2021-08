Smart working: consigli e suggerimenti per organizzare una postazione di lavoro

Lo smart working durante l’emergenza sanitaria ha garantito la continuità lavorativa delle aziende e allo stesso tempo una forte riduzione delle emissioni inquinanti.

Si tratta di un modello che molte imprese vogliono mantenere anche nel post-Covid, puntando su una soluzione ibrida con l’integrazione del lavoro da remoto e in ufficio. Dato emerso dalla ricerca Homeworking report di Carbon Trust, realizzata in collaborazione con Vodafone Institute for Society and Communications.

Nello studio viene messo in evidenza come l’Italia sia stato uno dei Paesi UE ad ottenere il maggior risparmio di CO2 attraverso lo smart working, seconda soltanto alla Germania, evitando l’emissione di 1861 Kg di anidride carbonica per ogni smart worker.

Nello scenario post-Covid l’approccio preferito dalle aziende potrebbe essere l’hybrid working, con il mantenimento di 2-3 giorni di lavoro a distanza a settimana, una soluzione che potrebbe offrire vantaggi importanti in termini di riduzione dei costi, diminuzione della carbon footprint e aumento dell’efficienza.

Ovviamente, per ottenere un livello adeguato di produttività è indispensabile pianificare al meglio la postazione per lo smart working, allestendo con attenzione il luogo di lavoro in casa. Rendere l’ambiente domestico adatto all’attività professionale non è semplice, infatti serve un’accurata organizzazione degli spazi, soprattutto se questi sono condivisi. Gli interventi da effettuare sono numerosi, dalla scelta dell’arredo per la zona lavorativa casalinga, fino al potenziamento delle infrastrutture digitali e tecnologiche.

L’allestimento ottimale per la postazione di smart working

Per organizzare una postazione di lavoro in smart working è necessario considerare una serie di aspetti, tenendo conto delle esigenze professionali, delle caratteristiche ambientali dello spazio domestico e del budget a disposizione.

Uno dei punti principali riguarda l’allestimento della scrivania da lavoro, a partire dalla scelta di un arredo ottimale per trasformare questo spazio della casa in un home office moderno, pratico e funzionale.

La scrivania deve avere dimensioni in linea con il lavoro da svolgere e i dispositivi da utilizzare, garantendo un’altezza ottimale per l’ergonomia della postazione e una corretta distribuzione degli spazi. Spesso la soluzione migliore sono le scrivanie modulari, per adattare la configurazione della superficie alle esigenze del momento, riducendo l’ingombro al di fuori dell’orario lavorativo.

Altrettanto importante è la scelta di una sedia ergonomica per lo smart working, optando per un modello capace di assicurare il miglior compromesso tra comfort, supporto e stile. In questo caso, sono molto gettonate le sedie che consentono di regolare ogni elemento in base alle proprie necessità, per prevenire dolori muscolari e articolari. Per favorire il mantenimento di una postura corretta non bisogna sottovalutare l’importanza di accessori come i poggiapiedi, oggetti fondamentali per aumentare il benessere fisico e agevolare la permanenza quotidiana nella postazione domestica di lavoro.

Una parte del budget deve essere destinata all’acquisto di accessori hi-tech utili per lo svolgimento dell’attività lavorativa, come mouse ergonomici e cuffie dotate di microfono integrato. Lo stesso vale per l’organizzazione dei documenti, affinché la postazione rimanga sempre ordinata e sia possibile realizzare il proprio lavoro in modo efficiente e rapido.

Per gestire gli accessori di cancelleria e i documenti bisogna dotare la zona lavorativa di appositi organizer, strutture per l’archiviazione, portadocumenti e cassettiere, minimizzando l’ingombro sulla scrivania.

Smart working: gli aspetti da valutare per la postazione di home office

Oltre all’organizzazione di una postazione di lavoro adeguata, lo smart working richiede una serie di requisiti essenziali, affinché l’home office sia un luogo produttivo e confortevole. Naturalmente, è fondamentale una connessione internet veloce, tenendo conto delle esigenze professionali e del consumo di giga da parte del nucleo familiare.

Senza dubbio servono dispositivi elettronici di qualità, adatti al tipo di attività da effettuare, perciò è importante considerare insieme al proprio datore di lavoro l’acquisto di pc fissi o portatili, stampanti, periferiche e tutti gli altri device tecnologici necessari al proprio lavoro.

Ciò riguarda anche i software per la gestione del lavoro da remoto, una decisione per la quale l’azienda dovrebbe sempre coinvolgere i dipendenti, con l’obiettivo di compiere le scelte giuste e assicurare un lavoro agile e produttivo.

La postazione per lo smart working deve essere pianificata con attenzione per offrire la massima concentrazione dello smart worker, tenendo conto delle esigenze di spazio dell’abitazione, cercando di creare un workplace di una dimensione adeguata, con una separazione dal resto dell’ambiente domestico e un arredamento in grado di valorizzare anche l’aspetto estetico.

Infine, non bisogna sottovalutare la sicurezza e l’ordine, utilizzando sistemi di sicurezza come prese con salvavita e canaline per l’organizzazione dei vari cavi, richiedendo se necessario l’intervento di un installatore professionista.