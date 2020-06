Smaltimento rifiuti, la Catanzaro Costruzioni: “Pronti ad aiutare il territorio”

Un incontro tecnico è stato convocato alla Srr Agrigento Est dal presidente Alfonso Galluzzo e dall’assessore all’Ecologia del Comune di Agrigento Nello Hamel per discutere delle possibili criticità riscontrabili nei prossimi giorni nello smaltimento della frazione secca. Presente, insieme ai tecnici della società, l’amministratore unico della Catanzaro Costruzioni, Giuseppe Panebianco (nella foto). Al centro del confronto, l’ipotesi che il capoluogo possa conferire presso l’impianto di Siculiana (anche se in modo non diretto) già a partire dall’1 luglio.

“Abbiamo piacevolmente riscontrato la disponibilità e la linearità della proposta della Catanzaro Costruzioni – ha detto l’assessore Nello Hamel -, e ci torneremo a confrontare nell’immediato futuro non soltanto per il superamento dell’attuale situazione, ma anche in prospettiva per valutare alcune soluzioni dalle quali il Comune potrebbe trarre grossi benefici in termini di costi ed efficienza del servizio di smaltimento dei rifiuti”.

“E’ il mio secondo incontro con la nuova governance della società – spiega invece il presidente Galluzzo – e ci sarà modo di confrontarsi ancora in futuro sulla situazione di altri Comuni, nell’interesse dei soci della Srr e quindi dei cittadini. E’ nostro interesse primario migliorare tutti gli aspetti connessi al servizio di igiene ambientale e ragionare in termini di programmazione piuttosto che nell’ottica dell’emergenza, per quanto di nostra competenza”.

“Fin dal mio insediamento avevo posto come primo punto della mia azione l’attenzione ai bisogni del territorio, in linea con quanto l’azienda ha sempre fatto negli anni. Garantire quindi il nostro supporto ai Comuni agrigentini in un momento di potenziale difficoltà è quello che faremo già nell’immediato – commenta invece Panebianco -. Abbiamo accolto quindi l’invito a partecipare all’incontro convocato dalla Srr e in quella sede abbiamo già fornito la nostra massima disponibilità a superare le criticità evidenziateci. Nei prossimi giorni seguiranno altri incontri con le amministrazioni comunali. Ascolteremo tutte le necessità e, limitatamente a quanto ci è possibile rispetto al quadro attuale, daremo un nostro contributo fattivo”.