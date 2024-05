Pronto Soccorso Agrigento: Nuove Prospettive sotto la Gestione del Dottor Capodieci

Agrigento, 21 maggio 2024 – Il Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento rimane al centro dell’attenzione dopo le dimissioni del dottor Gerlando Verruso, primario reggente del reparto di emergenza – urgenza, a causa della carenza cronica di personale.

Il dottor Giuseppe Capodieci, dal primo febbraio il nuovo manager dell’Asp di Agrigento, si è impegnato a fare chiarezza sulla situazione. “Fra giovedì e venerdì tenterò di parlare con il dottore responsabile del pronto soccorso per dissuaderlo dalla sua posizione. Ho grande stima di lui e probabilmente è stato vittima di una situazione di sovraccarico di lavoro. Speriamo di poterlo convincere a ritornare sulle sue posizioni”, ha dichiarato Capodieci.

Capodieci ha sottolineato che è già stato avviato il concorso per gli operatori e i medici del pronto soccorso, e nel frattempo sono stati assunti medici liberi professionisti per garantire i turni, affrontando così le emergenze in atto, comuni a tutti i pronto soccorso d’Italia.

Le dimissioni del dottor Verruso, pur non riguardando la sua posizione di dirigente medico, peggiorano ulteriormente una situazione già critica. Tuttavia, a differenza delle dimissioni del dottor Sergio Vaccaro, che hanno coinvolto sia l’ospedale che l’Asp di Agrigento, quelle del dottor Verruso sono legate alla reggenza della direzione dell’unità operativa complessa del pronto soccorso.

La comunità resta in attesa di soluzioni alternative e spera che, sotto la guida del dottor Capodieci, si possano trovare nuove prospettive per migliorare la situazione del Pronto Soccorso di Agrigento e garantire una assistenza sanitaria di qualità.

