Non c’è nulla di più importante della sicurezza sul luogo di lavoro. Oggi la tecnologia consente di installare degli impianti molto efficienti, pronti ad aiutarci ad affrontare ogni genere di imprevisto, dagli incendi alle intrusioni di malintenzionati. Avere a disposizione dei sistemi di sicurezza professionali e completi può fare la differenza in un gran numero di situazioni.

Quali sono gli impianti più diffusi e utili? Scopritelo insieme a noi, senza dimenticare l’importanza di valutare in base al singolo caso di cosa avete realmente bisogno per la sicurezza della vostra azienda.

Incendi, gas e sistemi di evacuazione

Il nostro primo suggerimento è quello di installare un vero e proprio sistema di evacuazione, in grado di generare un allarme sonoro per avvisare tutti i presenti che è il momento di avviarsi verso le uscite di sicurezza. Chiunque spera di non dover usare questo genere di impianti, ma in caso di necessità si ringrazierà di aver preso la scelta giusta.

Il sistema di evacuazione può essere utile in caso di incendio. Il fuoco può generarsi in molti modi, andando rapidamente fuori controllo. Per questo esistono norme molto specifiche da rispettare per tenere i locali completamente al sicuro. Un buon impianto antincendio è composto da diversi elementi, tra cui rilevatori di fumo e sistemi per lo spegnimento delle fiamme, come gli estintori, semplici da usare e davvero molto efficaci.

L’allarme per l’evacuazione potrebbe fare la differenza anche in una situazione dove è stata rilevata una fuga di gas. In alcune industrie si producono gas potenzialmente nocivi per la salute, i quali hanno la capacità di rendere tossico un ambiente con piccolissime fuoriuscite. Un rilevatore in questi casi è fondamentale, e deve essere il più possibile sensibile.

Sistemi di videosorveglianza

Gli impianti per la videosorveglianza sono molto utili sia di giorno che di notte, perché consentono di tenere sotto controllo visivamente tutte le aree chiave dell’azienda. Di notte la soluzione ideale è quella di illuminare le aree dove sono puntate le telecamere, in alternativa suggeriamo di acquistare dei modelli dotati di infrarossi.

Consigliamo di optare per delle telecamere semoventi, da poter controllare da remoto. Oggi con le reti internet non è necessario avere una stanza con diversi monitor, e ci si può collegare anche quando si è distanti dalla sede della propria impresa.

Attenzione agli intrusi

Le telecamere possono dissuadere eventuali malintenzionati, ma a volte potrebbero non bastare. Per questo sono disponibili degli impianti antintrusione molto efficaci. Un buon sistema perimetrale può rilevare ogni spostamento in entrata e in uscita, e può eventualmente attivare un apposito allarme.

A ciò si può aggiungere un monitoraggio delle persone presenti all’interno dell’azienda, così da registrare sia chi entra che chi esce. Un sistema di questo tipo si può unire al controllo degli accessi sui vari dispositivi dell’impresa. In questo modo è possibile controllare chi è che compie eventuali attività disoneste.

I sistemi antintrusione si installano sia per proteggere dipendenti e collaboratori, sia per limitare il rischio di furti, soprattutto quando si hanno materiali, dispositivi e macchinari che potrebbero essere un buon bottino per i ladri.