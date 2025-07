“Sinfonie di una Capitale”: il Teatro Pirandello svela il calendario degli eventi per Agrigento 2025

AGRIGENTO – Un viaggio tra teatro, musica, arte e memoria per celebrare Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Il Teatro Pirandello presenta il ricco calendario di appuntamenti della rassegna “Sinfonie di una Capitale”, che da luglio a dicembre 2025 trasformerà il chiostro, gli spazi interni e le vie della città in scenari di esperienze culturali indimenticabili.

Tra i protagonisti, spettacoli teatrali, concerti, visite teatralizzate, animazioni urbane, matinée per le scuole, incontri e omaggi. Una programmazione che intreccia la tradizione con la contemporaneità, valorizzando talenti locali e nazionali.

Si parte il 27 luglio con la rappresentazione de “Il Berretto a Sonagli”, seguita da una delle tante tappe del format “Scopri il Teatro”, che permetterà ai visitatori di vivere l’anima del Pirandello con percorsi immersivi notturni. In agosto, spazio ai Giardini Culturali, con concerti (come quello della Grande Sud Orchestra o di Tom Sinatra), spettacoli e premiazioni, tra cui “Fotografa la Sagra e San Calogero”.

Settembre accoglie appuntamenti di rilievo come “Il Respiro dell’Arte”, in omaggio a Nino Bellomo, e il ciclo “Variazioni sul Mito”, con testi classici riletto da voci moderne. A ottobre e novembre si rinnovano le visite teatralizzate, mentre tornano anche le Matinée dell’Opera dei Pupi per le scuole e una serata speciale dedicata a “Sapori, Colori e Pellicole”.

Dicembre chiude con l’iniziativa “Agrigento Città Teatro”, che porta l’animazione artistica nel cuore della città, e con il Gran Gala di Fine Anno del 30 dicembre, che concluderà simbolicamente un anno straordinario di cultura e partecipazione.

Il calendario completo è disponibile sul sito ufficiale e sulle pagine social del Teatro Pirandello.

