Tornano i Pomeriggi Musicali al Circolo Culturale Empedocleo di Agrigento con un nuovo appuntamento che promette di regalare al pubblico un’esperienza musicale di alto livello. L’evento, in programma giovedì 13 febbraio alle ore 18:30, vede protagonisti i docenti del Liceo Classico e Musicale Empedocle, istituto diretto dalla professoressa Marika Gatto, che si esibiranno in una serie di performance cameristiche. Il Circolo Culturale Empedocleo, guidato dal presidente Giuseppe Adamo, continua così a essere un punto di riferimento per la promozione della cultura musicale sul territorio.

I Pomeriggi Musicali rappresentano un’importante iniziativa che si inserisce nel calendario culturale della città di Agrigento. Concepiti come momenti di condivisione e valorizzazione della musica da camera, questi appuntamenti offrono al pubblico l’opportunità di ascoltare esecuzioni di qualità, interpretate da musicisti di grande esperienza e professionalità. L’evento del 13 febbraio segna il terzo concerto della rassegna, consolidando il successo dell’iniziativa e confermando l’interesse sempre vivo per la musica classica e d’insieme.

A rendere speciale questa serata saranno i docenti del Liceo Classico e Musicale Empedocle, che con passione e dedizione contribuiscono alla crescita musicale degli studenti e alla diffusione della cultura musicale. Sul palco si alterneranno diverse formazioni, offrendo un repertorio variegato che metterà in risalto la bellezza e la versatilità della musica da camera



Il programma della serata prevede un’alternanza di duo e trio strumentali, oltre a momenti di lettura che arricchiranno ulteriormente l’esperienza artistica del pubblico.

Duo clarinetto e pianoforte: Calogero Lino al clarinetto e Alessio Esposito al pianoforte daranno il via alla serata con un repertorio che esalterà il dialogo tra i due strumenti, mettendo in luce la profondità timbrica e l’espressività melodica del clarinetto accompagnato dal pianoforte.

Duo voce, chitarra e pianoforte: il mezzosoprano Tiziana Filiti, accompagnata alla chitarra da Noemi Nobile e al pianoforte da Michele Campisi, proporrà brani che esploreranno le sfumature della voce e il connubio tra chitarra e pianoforte.

Trio flauto, violoncello e contrabbasso: un insolito ma affascinante ensemble composto da Antonio Curcio (flauto), Mauro Cottone (violoncello) e Marco Mazzola (contrabbasso), che proporrà un repertorio capace di mettere in risalto l’interplay tra gli strumenti.

Momenti di lettura: a completare l’evento, le letture a cura della professoressa Anna Maria Di Nolfo, che offriranno spunti di riflessione tra un’esecuzione e l’altra, arricchendo la serata con parole capaci di evocare emozioni e suggestioni.

La magia della musica da camera

La serata rappresenta un vero viaggio nella musica da camera, un genere che permette di cogliere l’intima bellezza del suono e la complicità tra gli esecutori. Dalla leggerezza del flauto alla profondità del contrabbasso, passando per il lirismo del canto e la versatilità del clarinetto, il pubblico potrà apprezzare la varietà di timbri e atmosfere offerte dal programma.

L’evento è anche l’esempio di come la collaborazione tra istituzioni culturali e scuole possa generare iniziative di grande valore. Il Circolo Culturale Empedocleo e il Liceo Musicale Empedocle dimostrano come la passione per la musica possa essere trasmessa attraverso eventi aperti al pubblico, contribuendo alla crescita culturale della comunità.

Il concerto non è solo un’occasione per ascoltare ottima musica, ma anche un momento di aggregazione per la città di Agrigento. La musica classica, spesso percepita come lontana dal grande pubblico, viene qui proposta in una dimensione intima e coinvolgente, capace di emozionare e avvicinare anche chi non è abitualmente appassionato del genere.

Da anni il Circolo Culturale Empedocleo si distingue per il suo impegno nella promozione di eventi culturali di alto livello. Sotto la guida del presidente Giuseppe Adamo, il Circolo continua a essere un fulcro della vita artistica della città, ospitando concerti, conferenze e momenti di approfondimento che arricchiscono il panorama culturale agrigentino.

Il ruolo dei docenti del Liceo Musicale Empedocle è cruciale non solo nella formazione degli studenti, ma anche nella divulgazione della musica. Attraverso eventi come questo, gli insegnanti dimostrano che la passione per la musica non si esaurisce in aula, ma si trasforma in un’occasione di crescita per l’intera comunità. La loro partecipazione attiva a iniziative culturali è un segnale importante di come la scuola possa essere un ponte tra formazione e realtà artistica.



Il Pomeriggio Musicale al Circolo Culturale Empedocleo si preannuncia come un evento di grande interesse, capace di offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente e raffinata. Grazie all’impegno del Circolo e del Liceo Musicale Empedocle, la musica da camera trova ancora una volta uno spazio privilegiato ad Agrigento, confermando il valore della cultura come strumento di crescita e condivisione.

Appuntamento per giovedì 13 febbraio alle ore 18:30 al Circolo Culturale Empedocleo: un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della musica!

