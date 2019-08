VIABILTA’

SINDACO AGRIGENTO LILLO FIRETTO SU INTESA ANAS – CMC

“L’intesa tra Anas e Cmc sembra mettere la parola fine a una situazione di impasse in cui il territorio di Agrigento è sprofondato da tempo: un sostanziale isolamento determinato da strade impraticabili, code interminabili, semafori, deviazioni, sia verso Palermo che verso Caltanissetta. Il clima vacanziero d’agosto non prolunghi oltre il necessario i tempi per la definizione dell’accordo. Abbiamo atteso la ripresa dei lavori per troppo tempo sia della Agrigento-Palermo che della strada che collega alla A19. Una economia imbalsamata per cavilli e rimpalli. Ora la svolta determini il completamento dei tratti più significativi entro i termini previsti. Agrigento 2020 non può assolutamente aspettare”.Lo ha detto il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto all’annuncio dell’intesa tra Anas e CMC.relativo allo sblocco dei lavori .