Oggi martedì 22 Settembre, alle ore 20:00 presso gli studi di Radio Concordia, diretta Radiofonica *Sindaci on Air* ospite di questa puntata *Marcella Carlisi* Consigliere Comunale Uscente è candidato Sindaco di Agrigento del Movimento 5 Stelle. Vi aspettiamo in diretta sulle frequenze di radio Concordia (tutte le frequenze su www.radioconcordia.it) o in streaming video sulla pagina Facebook di Agrigentooggi .