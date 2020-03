Simone Di Paola lancia la sfida: un PD Aperto, inclusivo e scalabile

Il centrosinistra è un cantiere aperto. Sono due le candidature giunte per la segreteria provinciale del Partito Democratico. Si tratta di quella di Giovanna Iacono, segretaria provinciale uscente, e di Simone Di Paola, capogruppo al consiglio comunale di Sciacca. Si aspetta il congresso che dovrebbe tenersi ad aprile ma intanto i due hanno lanciato la propria campagna elettorale.

“Vivo questa candidatura con grande emozione perché cade in un momento cruciale della mia esperienza politica”, dice Di Paola. “Ho sentito il dovere di candidarmi perché conosco il partito e propongo un nuovo modello di impegno e militanza. Aperto, inclusivo e scalabile”.

Di Paola, vicino alle posizioni politiche del deputato regionale Michele Catanzaro, lancia la sua candidatura in discontinuità con quanto fatto fino adesso in seno al Partito Democratico agrigentino. La sua idea è quella di creare una forza inclusiva per il centro sinistra anche e soprattutto in vista delle prossime consultazioni nei comuni chiamati a rinnovare sindaco e consiglio comunale.

“Sto girando il territorio e mi sto confrontando con i militanti”. Di Paola però non vede la Iacono come avversario ma come competitor. “Gli avversari sono altri, e non possono essere all’interno del partito. Grande rispetto per l’altra candidata ma il nostro vero antagonista è il centrodestra”.

Di Paola pensa ad “un partito comunità”.

In questi anni – aggiunge – il Pd è stato troppo ricurvo su se stesso, adesso occorre restituire centralità allo spazio politico del circolo”.

Sicuramente il congresso cade in un momento delicatissimo perché si va verso elezioni amministrative, ma Di Paola non si pone il problema di una candidatura a sindaco nella città capoluogo. “Il PD dev’essere forza di ricostruzione del centrosinistra non ci sono altre strade, ad Agrigento come altrove”.

“Non sappiamo – conclude – se il PD avrà un candidato sindaco ma sicuramente dobbiamo essere forza inclusiva per la costruzione di una candidatura di centrosinistra. Al momento – conclude il consigliere comunale – sono concentrato sul partito, altre valutazioni vanno fatte dopo il congresso.

Il Partito democratico dovrà comunque confrontarsi con Articolo 1. Nei giorni scorsi la consigliera comunale di Agrigento, Angela Galvano aveva parlato infatti di candidatura di centrosinistra. Gli altri candidati sono Franco Micchicè, Marco Zambuto, Calogero Firetto ed Aldo Piazza. Da valutare le scelte di Lega e M5S.

Intanto Giovanna Iacono scrive al commissario regionale: PD, Giovanna Iacono scrive al commissario del partito – Clicca qui per aprire la lettera