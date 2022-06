Simona Molinari in concerto ad Agrigento: “Non vedo l’ora di cantare alla Valle dei Templi

“Non vedo l’ora di cantare alla Valle dei Templi di Agrigento. È uno dei luoghi più belli ed unici che abbiamo in Italia e nel mondo. Sono, inoltre, legata alla Sicilia perché in quest’Isola mi sono sempre sentita accolta”.

Lo ha detto Simona Molinari a margine dell’intervistata rilasciata in esclusiva per AgrigentoOggi.

La nota ed apprezzata cantautrice napoletana, infatti, sarà in concerto con il suo “Petali in tour – Teatri e dintorni” alla Valle dei Templi di Agrigento, Tempio di Giunone, sabato 18 giugno alle 21, per la rassegna “Spring in the Valley”.

“Nel mio concerto – continua Simona Molinari – parlerò dell’innamoramento, della passione, degli inganni e del disincanto. Sarà un viaggio vero e proprio attraverso il tempo. Per cui ritengo che il Tempio di Giunone sia proprio la cornice perfetta per un concerto di questo tipo”.

Simona Molinari, per la sua eccezionale vocalità e raffinatezza, conosciuta anche grazie a brani come Egocentrica e La felicità, presenterà i brani del suo nuovo album “Petali”, uscito lo scorso aprile.

I nove brani che compongono il nuovo album, sono caratterizzati da inedite sonorità pop eleganti e sofisticate che segnano una svolta nel percorso artistico ed intimo di Simona Molinari: “Questi petali – afferma- non sono altro che una serie dì fotografie di questo tempo che viviamo, in cui non manca quel pizzico dì frustrazione e impotenza, quella sensazione dì non essere padroni e artefici dì niente, se non del metro quadro che ci circonda”.