Silvio Cuffaro è il nuovo direttore generale del dipartimento finanze della Regione

Silvio Cuffaro, già capo di Gabinetto all’assessorato regionale agli Enti Locali, assume adesso l’incarico di Direttore generale del Dipartimento Finanze della Regione Siciliana, così come deliberato dalla Giunta regionale presieduta da Nello Musumeci. “Ringrazio il governo della Regione – commenta Cuffaro – per la fiducia e la stima che sono state riposte in me. Nell’assumere tale incarico di elevata responsabilità assicuro il massimo impegno a garanzia delle aspettative. Lavorerò sin da subito affrontando le diverse criticità presenti nell’agenda contabile della Regione, iniziando dalle appena denunciate minori entrate, per le quali occorre intraprendere una efficace attività di riscossione”.