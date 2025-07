Il Sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro interviene in merito alle affermazioni dei consiglieri di Forza Italia sulla questione Tari.

“Sorprende, ma fino a un certo punto, – scrive Cuffaro – che nel 2025 vi sia ancora chi confonde un debito fuori bilancio con una somma regolarmente stanziata, impegnata e iscritta negli atti contabili dell’Ente. La contabilità pubblica non è magia, ma qualcuno, pur ricoprendo incarichi istituzionali di rilievo e dichiarandosi “futura classe dirigente”, sembra continuare a ignorarne i principi più elementari.

E allora, chi fa notare l’errore diventa un “incantatore di serpenti”, perché si sa, studiare le norme è ormai roba da illusionisti.

Chiariamo, per chi avesse saltato qualche lezione di diritto degli enti locali: il debito fuori bilancio è tale solo quando manca l’impegno contabile autorizzato, non quando la spesa è regolarmente inserita nei documenti di programmazione finanziaria dell’ente. Dire il contrario non è un’opinione, è un equivoco giuridico, per non dire un abbaglio tecnico, non accettabile da un Presidente del Consiglio che dice di essere Avvocato.

Aggiungiamo che lamentarsi perché la somma non risulta “su un conto dedicato” dimostra un’affascinante ignoranza del funzionamento della tesoreria unica, sistema in cui i fondi non si muovono per colori ma per vincoli contabili. Ma certo, pretendere coerenza normativa da chi si perde tra impegni,residui e debiti fuori bilancio è forse troppo.

Quanto al fatto che “il debito graverà sulle amministrazioni future”, è vero: ricordiamo che ogni impegno pubblico si proietta nel tempo,anche quelli per l’illuminazione pubblica,l’aria condizionata in consiglio comunale o altre spese non pagate entro l’esercizio finanziario, graveranno sulle amministrazioni future.

Il bilancio pubblico funziona così: prevede, impegna e copre nel rispetto del principio di competenza. Non è un mistero, basta leggere. Ma serve volontà e, magari qualche lettura dei principi contabili armonizzati del D.lgs. 118/2011, per chi ha voglia di smettere di recitare. Riguardo all’interrogazione sull’utilizzo da parte del Comune della percentuale della TARI non restituita alla ex provincia, i Consiglieri Santino Farruggia, Maricetta Casalicchio e Salvatore Gacioppo dimostrano ancora una volta superficialità, ignoranza o addirittura malafede, sapendo bene, avendo per tanti anni approvato gli strumenti finanziari, che la TARI, è una tassa che viene riscossa dal Comune di Raffadali nella misura di poco inferiore all’80% e il servizio reso in maniera impeccabile, invece pagato per intero al 100%, come tale la risposta risulta in “re ipsa” elementare.

In conclusione: – scrive Il sindaco- non serve offendere chi studia, serve studiare. I serpenti stanno benissimo nei documentari di National Geographic. Nei bilanci, per fortuna, non compaiono, tranne quando qualcuno si incarta con le voci contabili e cerca scuse fantasiose per mascherare la confusione”.

