Sikelè, premiate dieci personalità al Pirandello

Tre ore di spettacolo con danza grazie allo Studio Arabesque di Agrigento, diretta da Denise Grillo, teatro con attori importanti quali Gigiù Gramaglia, Alfio Russo e Teresa Cinque, il canto con Agata Sardo accompagnata al violino da JUAN PABLO ORREGO. Oltre cinquecento spettatori hanno affollato il Teatro Pirandello di Agrigento. Presente per fare gli onori di casa il primo cittadino di Agrigento Francesco Micciché, ma poi tantissimi sindaci delle province di Agrigento e Caltanissetta. Il presidente del Parco Archeologico di Agrigento. Presente anche il deputato regionale nonché primio cittadino di Mussomeli Catania. Tutto questo è stato il premio Sikelè organizzato dall’Aics comitato provinciale di Agrigento guidato da Giuseppe Petix. Dieci le personalità premiate a cominciare dall’imprenditore agrigentino Marcello Giavarini, poi il giovane imprenditore Emilio Palminteri, l’autore e regista Massimo Puglisi, la responsabile del Centro antiviolenza e antistalking Antonella Gallo Carrabba, la campionessa italiana di giavellotto Giusi Parolino ed ancora un altro giovane imprenditore Lillo Ferraro, la giovane imprenditrice di Favara Giuliana Sorce, Luana Vitale ed Attilio Vinti, lo chef stellato non vedente Antony Andaloro e infine, l’Ordine di San Giorgio di Palma di Montechiaro. La città del Gattopardo è stata rappresentata dal vicesindaco Maria Antonietta Lo Vasco. “Con grande soddisfazione ho ricevuto il premio Sikelè- ha commentato Marcello Giavarini-. È un onore per me essere stato premiato in qualità di agrigentino che si è distinto nel mondo per meriti imprenditoriali. Non farò mai mancare il mio supporto ad Agrigento per far si che si possa eccellere tutti insieme. Grazie a tutti per la stima e l’affetto ricevuto.” Grande vetrina per la stilista empedoclina Marinisa Bags con le sue coffe. Le modelle hanno dapprima sfilato e poi all’interno di ogni coffa era contenuto il premio Sikelè. L’Aics ha reso omaggio ad Agrigento Capitale della cultura 2025 proiettando il video che ha fatto trionfare l’intera provincia.

Per esprimere il nostro no a qualsiasi tipo di violenza ed in particolare a quella sulle donne, assisterete ad un preludio poetico in dialetto “I FIMMINI AMMAZZATI”, della poetessa CARMELA DI PRIMA (Segretaria Reg.le CIM-Confederazione italiani nel mondo) ed al monologo “SCARPE ROSSE” dell’attrice GIUSY ALAIMO

Dipartimento Ambiente nazionale Aics Andrea Niesi che nell’ambito del progetto “Il viaggio dei 100 anni” ha donato le medaglie agli studenti degli istituti di Mussomeli, Aragona, Porto Empedocle e Favara.

Hanno condotto la serata Antonella Droga e Lorella Zarbo, quest’ultima che è anche la responsabile provinciale Aics dell’arte ha premiato i presepi più belli dopo la mostra ospitata a Palazzo Bellacera nel dicembre scorso. Comitini per l’occasione è stata presente con il sindaco Luigi Nigrelli.

Durante la serata, Antonella Airò, ha presentato anche l’Infiorosa di favara che si terrà dal 14 al 16 aprile prossimo con tanti momenti di arte e cultura e l’anteprima dell’evento è stato presentato con una modella che ha indossato un abito splendido che rappresenta la primavera.