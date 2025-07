“Sigonella, quando l’Italia disse no agli USA”

A quarant’anni dalla notte che cambiò la storia, ad Agrigento la presentazione del libro di Fleres e Garofalo

AGRIGENTO – Una notte, quella tra il 10 e l’11 ottobre 1985, che segnò un punto di svolta nella politica estera italiana. Una crisi diplomatica che oppose l’Italia agli Stati Uniti e che oggi, quarant’anni dopo, viene ripercorsa nel libro “Sigonella. L’ora che manca alla storia” scritto da Salvo Fleres e Paolo Garofalo, che sarà presentato giovedì 24 luglio alle ore 19 presso il Giardino del Museo Diocesano (Mudìa), in via Duomo 96 ad Agrigento.

L’incontro, promosso dal Circolo della Stampa – Assostampa Agrigento, in collaborazione con L’Amico del Popolo e il Museo Diocesano, offrirà al pubblico l’occasione per riflettere su una delle pagine più controverse e determinanti della storia repubblicana: la ferma opposizione del governo Craxi alla richiesta degli Stati Uniti di consegnare i terroristi palestinesi del sequestro Achille Lauro.

Il volume, edito da Officina Stampa, ricostruisce con rigore giornalistico e taglio analitico gli eventi di quella drammatica notte, restituendo contesto e protagonisti. La narrazione si arricchisce di testimonianze dirette, documenti inediti e interrogativi rimasti aperti, con un occhio particolare ai retroscena politici e alle ripercussioni sul piano internazionale. Una crisi che coinvolse personaggi come Craxi, Cossiga, Andreotti, Di Pietro e Spadolini, ma che vide anche il coraggio di uomini come Giuseppe Gumina e Mario Passaro.

Salvo Fleres, già deputato regionale e senatore, esperto di diritti umani, e Paolo Garofalo, fondatore del Centro Studi sul Mediterraneo, firmano un testo che va oltre la cronaca e scava nelle connessioni tra politica, diritto e sovranità nazionale.

La serata agrigentina rappresenta un’occasione per rileggere quella vicenda alla luce dell’attualità e per comprendere come la politica estera italiana sia cambiata – o forse no – negli ultimi quarant’anni.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per informazioni: www.museodiocesanoag.it | www.assostampa.it.

