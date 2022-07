Sigaro e vino, serata relax a Realmonte

Sigari Rum e vino siciliano protagonisti dell’ evento ideato e organizzato da Mario Luparello. “L’idea di organizzare degli eventi con il sigaro nasce diversi anni fa, spiega Luparello. Il sigaro è un prodotto largamente consumato da molti appassionati del fumo lento, che in diversi momenti della giornata decidono di concedersi un momento di piacevole relax. Spesso però ci si trova a fumare un sigaro senza saperne abbastanza, ed essendo questo un piacere per il consumatore è giusto che ci sia dietro una giusta conoscenza per poter meglio apprezzare il protagonista dei nostri momenti di relax. È questo che negli anni ha spinto me, organizzatore eventi e grande appassionato tra le tante cose, proprio di sigari, e Carmelo Carbone, specialista del sigaro di tradizione toscana e titolare della tabaccheria Carbone ad Agrigento, ad organizzare questo tipo di eventi. Non ci dimentichiamo però – aggiunge- della nostra Sicilia, che promuoviamo grazie alle tante eccellenze presenti nel nostro territorio. I nostri eventi infatti hanno come sfondo favolose location che ci permettono di apprezzare ancor di più i prodotti che andiamo a conoscere”.

Present all’evento, Flavio Alessi , i sigari “Levante” e “Amarcord” della CTS – Compagnia Toscana Sigari di Sansepolcro, e l’azienda artigianale leader nel segmento premium grazie ai suoi sigari tradizionali, i Tornabuoni. Fortemente legata al territorio della Valtiberina di cui è espressione, l’azienda è a filiera corta e cura la materia prima sin dal seme e dalla messa in campo, fino alla creazione dei manufatti che avviene con tecniche tradizionali e antiche. Questi sigari sono molto apprezzati dagli estimatori più esigenti, in particolare i Tornabuoni con costruzione Long Filler e i Grand Cru, costituiti da pregiatissimi blend di tabacchi monovarietali coltivati su un singolo campo. Data l’elevata qualità di questi prodotti, la produzione è limitata e sono venduti esclusivamente nelle migliori tabaccherie.

I vini della prestigiosa cantina Firriato, presentati da Dino Bartolomeo, con tre proposte particolarmente apprezzate da tanti wine lovers come il Bayamore Bianco di Bianchi, fresco e profumato blend di uve di Inzolia, Viognier e Chardonnay , il Bayamore Rosso di Rossi incantevole espressione di uve Frappato, Merlot e Syrah, e il singolare e brioso Saint Germain, spumante metodo charmat da uve grillo e catarratto che danno vita ad una bollicina autenticamente siciliana

Infine una degustazione del Rum Varadero con Araldo Spaziani responsabile Sud Italia della Coloniale Group. il Rum Varadero prodotto nella stretta Penisola di Hicacos a Cuba, una località Balneare. “È un rm 100% cubano- spiega Luparello-nel quale si può ritrovare tutta l’esperienza dei Maestros roneros che dona all’Anejo 7 anni un gusto ed un aroma così delicato, che seguendone con passione il lento invecchiamento in barili di rovere, danno vita a un Ron superiore ed ineguagliabile, ai vertici assoluti per la sua qualità”.

FOTO SANDRO CATANESE