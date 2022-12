Siero allâ€™acido Ialuronico: un segreto di bellezza

L’acido ialuronico è un vero segreto di bellezza. Rimpolpa, idrata, distende le rughe del viso e cambia l’aspetto del volto. Non si tratta di un prodotto squisitamente anti-age: si può iniziare ad usare un siero viso all’acido ialuronico, come il siero viso l’Oreal già dai 20 anni. Per avere sempre un boost di idratazione e un aspetto liftato, il siero all’acido ialuronico è la soluzione migliore. Per questo può essere usato a tutte le età!

Il miglior siero viso per tutte le età: l’acido ialuronico

Quando parliamo di acido ialuronico, facciamo riferimento a uno dei componenti fondamentali dei tessuti connettivi dell’essere umano. La sua principale proprietà è quella di conferire alla pelle resistenza ed elasticità. Con l’età o l’ossidazione dei tessuti, la sua presenza inizia ad indebolirsi, così che compaiono inestetismi e rughe.

Si potrebbe pensare quindi che sia un prodotto adatto solo a pelli mature: non è così. Se usato preventivamente, può aiutare nel ritardare la comparsa dei segni del tempo. Dona inoltre un aspetto curato, levigato e sano alle pelli giovani, come un segreto di bellezza a cui non poter rinunciare.

Siero all’acido ialuronico: come agisce?

Questo particolare siero riempie le rughe e contrasta significativamente tutti i segni del tempo che il volto evidenzia. Infatti con il tempo l’acido ialuronico prodotto naturalmente dalla pelle diminuisce: il siero all’acido ialuronico trattiene elevate quantità di acqua e così restituisce la giusta idratazione alla pelle, rimpolpandola. Agisce infine anche rinforzando la naturale barriera protettiva dell’epidermide, grazie all’intensa idratazione che riesce a garantire.

Siero e acido ialuronico: a che servono?

Il siero rientra di diritto tra i prodotti skincare più efficaci: agendo significamente sulla pelle del viso grazie ad una formulazione concentrata, riesce ad accelerare il rinnovamento cellulare. Un’azione antiossidante che rappresenta un toccasana per il viso e che fa la vera differenza nella skincare routine.

Come applicare il siero all’acido ialuronico

Poche gocce di siero unite alla crema idratante permettono di massimizzare l’efficacia della crema e anche di unire al beneficio specifico del prodotto idratante, un’azione rimpolpante e levigante. Non solo, può essere utilizzato come base viso per preparare la pelle alla skincare routine. Prima il siero, dopo creme, tonici o oli. Spesso si trovano in ampolle con contagocce, facili da usare e distribuire.

Qual è il miglior siero all’acido ialuronico?

Il siero all’acido ialuronico migliore è quello che contiene una concentrazione pari o superiore all’1,5% di acido ialuronico. Più la percentuale è bassa, più il prodotto agirà in maniera meno intensiva. Per una idratazione profonda l’acido ialuronico contenuto nel siero dovrebbe agire sia levigando la pelle al tatto, sia in profondità, riempiendo le rughe. La pelle risulterà così visibilmente compatta, soda ed elastica.