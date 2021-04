Sicurezza sul lavoro: l’importanza dei corsi RSPP A, B, C e SP

9RSPP e ASPP sono due acronimi che indicano rispettivamente le figure professionali di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione e di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione. Ma come poter ricoprire questi ruoli?

Per poter svolgere le funzioni di RSPP o di ASPP è necessario essere abilitati, ossia acquisire le competenze necessarie per poter coordinare il servizio di Prevenzione e Protezione oppure, nel caso dell’ASPP, si entrare a far parte del servizio di Prevenzione e Protezione.

Tali competenze possono essere acquisite solo seguendo dei corsi riconosciuti che vengono tenuti dalle Regioni oppure da Enti che operano nella Formazione Professionale e che sono autorizzati a svolgere questo tipo di corso.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno un dipendente, mentre il numero di persone che ne fa parte può dipendere dal tipo di azienda e, soprattutto, dal numero di dipendenti che vi lavorano. A capo del Servizio di Prevenzione e Protezione vi è il Datore di Lavoro che può abilitarsi come RSPP seguendo un corso specifico.

Nello specifico, un Datore di Lavoro può assumere la funzione di RSPP quando la sua è un’azienda che opera nel settore dell’artigianato e ha un numero di addetti non superiore a 30.

Ancora, possono assumere al funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione i titolari di aziende industriali con un numero di addetti non superiore a 30, i titolari di aziende agricole e zootecniche con non più di 10 addetti, quelli di aziende che operano nel settore della pesca e hanno non più di 20 addetti e tutte le altre aziende con un numero di addetti non superiore a 200.

Per poter operare come RSPP il Datore di Lavoro deve seguire un corso specifico, e successivi aggiornamenti, la cui durata è varia a seconda del tipo di azienda di cui è titolare.

In particolare, il corso ha una durata di 16 ore per le aziende classificate a basso rischio, di 32 ore per le aziende a medio rischio e di 48 ore per le aziende che vengono classificate ad alto rischio.

I corsi RSPP e ASPP e i moduli A, B, C e SP

I corsi per RSPP e ASPP sono differenziati in moduli. Il primo, ossia il modulo A, è comune a qualsiasi tipo di azienda. Ha una durata di 28 ore e può essere svolto in presenza oppure tramite modalità di e-learning.

Al termine del corso, il candidato dovrà sostenere un esame che permetterà alla commissione di verificare il livello di competenza acquisito in tutto quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.

Il modulo B ha una durata di 48 ore ed è propedeutico ai corsi speciali SP. Si può comunque scegliere di seguire il solo modulo B comune e non proseguire lo sviluppo delle competenze con una specializzazione. Le tematiche trattate in questo modulo riguardano gli aspetti legati alla sicurezza in ambito lavorativo nei vari settori.

I moduli speciali SP sono quattro, rispettivamente SP1, SP2, SP3 ed SP4 e sono riferiti alle differenti classi ATECO. Pertanto, il modulo SP1, dalla durata di 12 ore, permette di approfondire e specializzarsi nell’ambito della sicurezza delle aziende che operano nel settore dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura.

Il secondo modulo, ossia l’SP2, ha una durata di 16 ore ed è dedicato alla sicurezza nelle aziende che operano nel settore delle costruzioni o dell’estrazione di minerali, sia da cave che da miniere.

SP3 è il terzo modulo di specializzazione, della durata di 12 ore e riferito alle azienda che operano nel settore della sanità e dell’assistenza sociale.

Infine, il modulo SP4 ha una durata di 16 ore e prevede un approfondimento sulla sicurezza nelle aziende manifatturiere e nelle aziende specializzate nella fabbricazione di prodotti chimici.

Per concludere, il modulo C è un corso di 24 ore, che permette di specializzarsi nella gestione dei processi formativi e relazionali legati alla sicurezza in ambito lavorativo: per poterlo frequentare è necessario essere in possesso della propedeuticità data dal modulo A.

