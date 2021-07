Venerdì 16 luglio alle ore 21:30 al Museo #MeTe di Siculiana, nella suggestiva cornice del Quartiere Casale, si terrà l’incontro con l’autore Giovanni Impastato. Nell’occasione verrà presentato il libro “Mio fratello. Tutta una vita con Peppino”, un “romanzo della vita” di suo fratello Peppino Impastato, indissolubilmente legata alla sua.

L’iniziativa rientra nel cartellone delle manifestazioni culturali dell’Estate Mediterranea 2021 promossa e patrocinata dal Comune di Siculiana in collaborazione con l’Alt (Associazione Leisure and Tourisme), l’Acsi di Agrigento, la Pro Loco di Siculiana e l’associazione FreeMind.

L’evento si svolgerà all’aperto nel pieno rispetto delle normative atte a contrastare la diffusione del Covid-19. Durante la serata sarà anche possibile visitare gratuitamente le sale espositive del Museo #MeTe.

Evento con posti a sedere limitati, si consiglia di comunicare in anticipo la partecipazione all’indirizzo mail museodellamemoria@gmail.com o telefonicamente al numero 3299681701.

Siculiana, presentazione del libro di Giovanni Impastato “Mio fratello. Tutta una vita con Peppino” al Museo #MeTe venerdì 16 luglio

