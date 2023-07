Siculiana e quel cavalcavia che si ferma nel vuoto: non si erano accorti che terminava sopra alcune palazzine? Un’opera destinata a rimanere incompiute chissà per quanti decenni? L’editoriale di Domenico Vecchio su AgrigentoOggi torna ad accendere i riflettori su quella struttura che è lì da oltre 30 anni.

I deputati regionali di Sicilia Vera – Sud chiama Nord Ismaele La Vardera, Cateno De Luca, Ludovico Balsamo, Salvatore Geraci, Alessandro De Leo, Giuseppe Lombardo, Matteo Sciotto, Davide Vasta hanno presentato un’interrogazione urgente al governatore, Schifani, e all’assessore alla mobilità per chieder la demolizione del ponte incompiuto di Siculiana Marina.

I deputati scrivono: “Sarebbe opportuno mettere in campo, finalmente, tutte le azioni necessarie per demolire ciò che resta del ponte di Siculiana Marina, che da tanti, troppi anni, rappresenta uno scempio per la città e dare un segnale che funga da monito per la futura salvaguardia e gestione responsabile del patrimonio paesaggistico della nostra Regione. Il ponte, purtroppo, rappresenta una enorme bruttura che sorge a ridosso di un paesaggio di rilevante bellezza, un mostro destinato ad interrompere lo sguardo verso alcune delle spiagge più affascinanti dell’agrigentino. L’opera incompiuta solleva molte domande e preoccupazioni sulla sicurezza di tutta l’area circostante poiché il moncone del ponte di Siculiana versa oramai in una condizione di abbandono e degrado”.

“Questo ponte – ha detto il deputato La Vardera – è l’ennesimo esempio di come il territorio agrigentino sia martoriato. I problemi ‘estetici’ di questa struttura sospesa e mai portata a compimento sono solo marginali. Il vero problema qui è la sicurezza dei cittadini e la loro dignità. Questo ponte deturpa il territorio, oltre a creare un danno all’ambiente”.