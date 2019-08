Sicily Food Festival a Caltanissetta

Quest’anno il Sicily Food Festival dopo le precedenti edizioni a Cefalù, si sposta a Caltanissetta, in collaborazione con il M’Arricrio Rock Fest.

Per tre intere giornate, il 6-7-8 settembre, il cuore di Caltanissetta diventerà percorso di profumi, odori, sapori e colori; palcoscenico per le imprese siciliane che hanno preferito la qualità e che puntano sul valore che il turismo può rappresentare per lo sviluppo.

I tre giorni saranno costellati da spettacoli e concerti tra cui il famoso gruppo musicale dei Tinturia che chiuderà in bellezza questa entusiasmante edizione 2019.

EVENTI 6 SETTEMBRE 2019

dalle ore 11 alle 13 | Convegni e masterclass

ore 18 | Apertura stand

ore 20 Palco Principale | NOT THE FONDA

ore 22 Palco Principale | BABIL ON SUITE

EVENTI 7 SETTEMBRE 2019

dalle ore 11 alle 13 | Convegni e masterclass

ore 18 | Apertura stand

dalle ore 18 alle 24 | Live Painting con Dipintu

ore 20 Palco Principale | REGGAE ZONE FAMILY

ore 22 Palco Principale | MIELE

EVENTI 8 SETTEMBRE 2019

dalle ore 11 alle 13 | Convegni e masterclass

ore 18 | Apertura stand

ore 22 Palco Principale | LELLO ANALFINO & TINTURIA

Per maggiori info e aggiornamenti visitate il sito:

www.sicilyfoodfestival.com

https://www.sicilyfoodfestival.com/images/2019/Programma2019sicilyfood.pdf

Comunicato

Gerlando Carratello Food Blogger presso

TAVULA MISA E PANI MINUZZATU