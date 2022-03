Sicilia Vera, il candidato governatore De Luca ad Agrigento

Arriverà ad Agrigento martedì 29 marzo, a bordo del suo Volkswagen d’epoca, il candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca. Il tour partito da Catania lo scorso 17 marzo, ha già fatto tappa a Enna, Caltanissetta, Siracusa e Ragusa nelle scorse settimane.

“L’entusiasmo riscontrato in questi primi incontri, afferma il candidato alla Presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca, è la dimostrazione che siamo sulla strada giusta. I dati che emergono dagli ultimi sondaggi indipendenti pubblicati che ci attribuiscono il 15% fanno emergere un quadro all’interno del quale Sicilia Vera occupa una posizione determinante nel panorama politico generale. Lo avevamo già detto, adesso abbiamo la conferma: saremo l’ago della bilancia negli equilibri. Siamo alla ricerca, spiega De Luca, di candidate e candidati pronti a scendere in campo mettendoci la faccia. Abbiamo avviato la campagna di tesseramento a Sicilia Vera e tappa dopo tappa stiamo illustrando il nostro progetto politico.” Ad Agrigento l’appuntamento è in programma, martedì 29 marzo, alle 9:30 al Caffè Concordia – Saito in Piazza Luigi Pirandello.

Mercoledì 30 marzo, sarà invece la volta di Trapani. Il tour si concluderà a Palermo con la conferenza stampa in programma giovedì 31 marzo alle 10:00 al ritrovo Santoro in piazza Indipendenza.

In programma poi due eventi durante i quali verranno ufficializzate le candidature all’Ars. Sabato 9 aprile alle 09:30 alla Ciminiere di Catania e sabato 30 aprile alle ore 09:30 al teatro Golden di Palermo.