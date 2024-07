È morto questa mattina, nella Terapia intensiva del Dipartimento di Emergenza Urgenza del Policlinico “Paolo Giaccone”, il ventenne di nazionalità tunisina vittima di una brutale aggressione avvenuta lo scorso 4 Luglio in via Maqueda a Palermo. Il ragazzo, era stato ricoverato presso l’Azienda ospedaliera universitaria in condizioni critiche. I medici hanno fatto tutto il possibile per salvare la vita del paziente, ma nonostante gli sforzi, le gravi ferite riportate durante l’aggressione sono risultate fatali.