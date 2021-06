Sicilia, ufficiale: Comuni (5 agrigentini) al voto in autunno

Le elezioni amministrative si terranno in Sicilia fra il 15 settembre e il 15 ottobre. L’ha deciso l’Assemblea regionale siciliana, che ha varato una nuova norma. In autunno si voterà dunque in cinque comuni dell’Agrigentino: Canicattì, Favara, Montallegro, Montevago, e Porto Empedocle.

Ma anche in altri centri siciliani: San Cataldo, Vallelunga Pratameno, Adrano, Caltagirone, Giarre, Grammichele, Ramacca, Calascibetta, Antillo, Capo d’Orlando, Caronia, Falcone, Ficarra, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Mistretta, Patti, Rodì Milici, San Marco d’Alunzio, Sant’Angelo di Brolo, Terme Vigliatore, Torregrotta, Alia, Montelepre, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Terrasini, Ferla, Lentini, Noto, Pachino, Rosolini, Sortino, Alcamo e Calatafimi Segesta, ma anche in cinque centri sciolti per mafia, San Biagio Platani, Vittoria, Torretta, Misterbianco e Mezzojuso.

Scatta inoltre il rinvio anche per il voto nelle ex Province.