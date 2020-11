Sicilia. Trovato cadavere di neonato, la madre minorenne se n’è disfatta dopo parto

Un neonato, con il cordone ombelicale ancora attaccato, e il cranio fracassato, è stato trovato all’interno di un sacchetto di plastica, nell’atrio di un cortile condominiale, in via Francesco De Stefano, a Trapani.

Secondo quanto ricostruito dalla squadra Mobile di Trapani, quel neonato era stato partorito da una minorenne, che lo ha lanciato dalla finestra della casa in cui abita, con i genitori.

Genitori, che avrebbero dichiarato, di non sapere nulla della gravidanza della propria figlia, e di non aver notato nulla di strano nella ragazza, che è di costituzione robusta. Il padre della ragazzina è un appartenente alle forze dell’ordine.

Ieri a Ragusa era stato trovato per caso da un passante un altro neonato ancora in vita, in un contenitore dei rifiuti. Le sue condizioni sono buone.