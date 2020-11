Sicilia, tragico schianto con una mucca: morti due fidanzati

Due giovani fidanzati Matteo Pappalardo e Fabiana Basile, entrambi vent’anni, sono morti in un terribile incidente stradale avvenuto, domenica sera, lungo la strada che da Bronte porta a Randazzo, in provincia di Catania.

L’auto, una Opel Corsa, su cui viaggiavano ha impattato contro una mucca distesa a terra, con la carreggiata ristretta dal furgone di un autosoccorso.

La vettura dopo aver carambolato con il furgone e si è capottata per diverse volte finendo la corsa lontana trecento metri. I due sono morti sul colpo, sbalzati lontano centinaia di metri dalla loro auto.

Nessuno immaginava che quel bovino attraversasse la strada statale 120. Forse lo ha fatto nel momento sbagliato quando un operaio di 24 anni con la sua Lancia Delta stava percorrendo quel tratto di strada.

Il primo incidente è stato leggero nella sua dinamica, con l’auto che non è riuscita ad evitare l’animale, finendo fuori strada. Per il conducente tanta paura e qualche leggera escoriazione. La tragedia invece al momento di recuperare la Delta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Randazzo che hanno avviato un’indagine: sono alla ricerca del proprietario del bovino.