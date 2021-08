Sicilia, scatta la stretta sui controlli antiCovid

In quest’ultimo fine settimana sono arrivati all’aeroporto di Punta Raisi 45 voli con oltre seimila passeggeri dai sei Paesi ad alta circolazione della variante Delta, per i quali è previsto l’obbligo di tampone, ed dove è stato stabilito di intensificare l’attività di screening, e di sorveglianza per tutto il mese di agosto.

Le ordinanze del presidente della Regione Nello Musumeci hanno infatti esteso l’obbligo, inizialmente previsto solo per Spagna e Portogallo, anche ai viaggiatori in arrivo da Malta, Grecia, Francia e Paesi Bassi.

L’obiettivo è evitare che anche uno solo passeggero eluda i controlli, come accaduto finora: il 30 per cento degli oltre 150mila passeggeri transitati in aeroporto a luglio e provenienti dai Paesi a rischio ha bypassato il Covid center.