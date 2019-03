“Cresce la fiducia nel nostro Presidente Musumeci”. Così, in una nota stampa, la deputata regionale di Diventerà Bellissima, Giusy Savarino, commenta il sondaggio Demopolis commissionato dall’esecutivo regionale. “Il sondaggio evidenzia come nei siciliani si stia riscoprendo l’orgoglio di avere un Presidente della regione che per stile, caparbietà, capacità amministrativa riesca finalmente a rappresentare i loro interessi con grande dignità e autorevolezza.”