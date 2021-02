Sicilia, Rt in calo ma l’isola resta “arancione”

L’Rt in Sicilia è in calo, il che lascerebbe ben sperare per un passaggio a zona gialla già da lunedì prossimo 16 febbraio. La bozza del monitoraggio settimanale della cabina di regia ha confermato la zona arancione per la Sicilia fino al 15 febbraio, come era già stato chiarito la settimana scorsa, ma con un indice Rt in calo : è allo 0,73, più basso rispetto a quello nazionale (0,84). L’istituto nazionale di sanità raccomanda ” la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone” e di “restare a casa il più possibile”. È fondamentale poi che “la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie”. Resta invece ancora critica la situazione per quanto riguarda la crisi economica che investe in particolare alcune categorie. Imprenditori del settore ristorazione ed eventi aderenti a Confcommercio Palermo hanno dato vita a una simbolica manifestazione di protesta e di proposta alla quale hanno preso parte alcune centinaia di titolari e dipendenti delle aziende del settore. Le associazioni hanno avanzato le loro proposte correttive, contenute peraltro in una lettera inviata ai governi nazionale e regionale, “per riprendere l’attività lavorativa in un arco orario più ampio, con protocolli più rispondenti all’attuale situazione sanitaria e con gli opportuni ristori economici e fiscali”.