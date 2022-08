Sicilia, percorsi gastronomici.  Ecco il programma 

Ecco il programma ufficiale del “Sicilia, percorsi di degustazione alimentare che si terrà a Ribera

I prossimi 28,29,30 e 31 Agosto. Ribera sarà protagonista di un progetto che mira ad individuare nuove strade per gli operatori dei vari settori presenti dell’intera regione Sicilia al fine di confrontarsi allacciare nuovi rapporti d’intesa economici e commerciali e di interscambio. L’iniziativa, ideata e progettata dall’associazione Welcome Tourist Agrigento, sostenuta dall’assessorato regionale all’agricoltura e dal Comune di Ribera, si terrà in piazza Duomo ed ha come obiettivo primario quello di individuare nuove strade per l’internazionalizzazione e l’esportazione dei prodotti del Made in Sicily e del brand turistico SICILIA. La manifestazione si articolerà in tre diverse serate, con inizio alle 18,30. Per ciascuno degli appuntamenti verranno messi in mostra prodotti ed eccellenze del territorio, come la pasta reale e la pizza con i grani

antichi di Sicilia.

Ecco il PROGRAMMA

28 Agosto

SERATA DEI GRANI ANTICHI

Degustazione di prodotti Tipici

Degustazione della «Pecora Favarisa» – tipicità della lavorazione

Esposizione Auto d’Epoca by «Gullo Vintage Car»

29 Agosto

SERATA DEI CEREALI

Degustazione di prodotti Tipici

Spettacolo del Gruppo Folk «L’Antica Serenata»

30 Agosto

SERATA DELLE CONSERVE

Degustazione di prodotti Tipici

Spettacolo del Gruppo Folk «L’Antica Serenata»

31 Agosto

SERATA DEI FORMAGGI

Degustazione di prodotti Tipici

Concerto del gruppo «ALBANOVA»

Non mancheranno esperienze gastronomiche legate al food, come formaggi ed altre prelibatezze di origine autoctona. Al fine di abbracciare una fascia più ampia del mercato saranno coinvolti i più grandi nomi della distribuzione del mercato oltre ai numerosi P.R. e importatori locali che puntano anche e soprattutto a prodotti di “nicchia”. La giornata finale della manifestazione sarà dedicata alla degustazione dei prodotti tipici siciliani presentati nel corso della manifestazione. Durante i giorni della manifestazione sono previsti eventi live di cooking show dello Chef G.L. Montemaggiore che presenterà i prodotti siciliani delle aziende presenti. Un ringraziamento particolare va all’ Assessorato Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nella figura dell’Ass. Antonino Scilla, sempre sensibile allo sviluppo del territorio.