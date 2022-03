“Sicilia per la pace”: al Pirandello concerto solidale

Si moltiplicano le iniziative solidali per l’Ucraina. E quando si tratta di aiutare chi è in difficoltà la musica fa sempre la propria parte, così come la fa il leader dei Tinturia, Lello Analfino: si chiama “Sicilia per la pace” l’iniziativa lanciata dall’ agrigentino e subito accolta da numerosi artisti dell’Isola. Prime due tappe Caltanissetta, il 18 marzo, al teatro Regina Margherita, e Agrigento, il 19 marzo, al teatro Pirandello, per due concerti a più voci con Analfino, Mario Incudine, Mario Venuti, Daria Biancardi e tutti gli altri artisti che aderiranno alla “chiamata alla musica”, dice Analfino. “Il conflitto tra Russia e Ucraina ci sta mettendo a dura prova – dice Analfino – è per questo che la musica deve farsi veicolo di bellezza e di pace. Sto cercando insieme a tanti amici artisti di creare una raccolta fondi per aiutare tutta quella gente al confine con la Polonia ospitata nelle varie regioni dell’Europa. Spero che aderiranno in tanti, i teatri diventino case della solidarietà e noi artisti portatori della responsabilità della lotta per la pace”.