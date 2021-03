Sicilia, ondata di sbarchi: con mini imbarcazioni arrivano 100 migranti

Non solo nell’Agrigentino, anche nel trapanese, precisamente sull’isola di Pantelleria tornano gli sbarchi dei migranti, che dalla Tunisia raggiungono la Sicilia. Sono 100 i migranti che negli ultimi giorni sono arrivati in 7 distinti sbarchi registrati nelle acque vicino l’isola, e che sono stati recuperati dai mezzi navali della Guardia costiera, Guardia di finanza e Carabinieri e trasferiti sull’isola per la prima accoglienza.

Uno dei migranti è stato ricoverato presso l’ospedale “Bernardo Nagar” di Pantelleria per gravi sintomi di ipotermia, dove si trova tutt’ora ricoverato. I migranti, quasi tutti di nazionalità tunisina, giovani con un’età compresa tra 15 e i 30 e anche un intero nucleo familiare, sono stati già trasferiti a Trapani: in 40 con una motovedetta della Guardia Costiera, gli altri 60 con la nave di linea. All’arrivo a Trapani i migranti sono stati trasferiti presso il centro di contrada Milo. Uno di loro, al momento dello sbarco, ha tentato la fuga ma è stato bloccato dai carabinieri.