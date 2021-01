Sicilia. Martello: “Scilla conosce il mondo della Pesca, bene la sua nomina ad assessore”

“Toni Scilla conosce bene il mondo della Pesca e delle Marinerie, la scelta di nominarlo alla guida dell’assessorato all’Agricoltura è un segnale incoraggiante”. Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa, a proposito della nomina di Toni Scilla quale assessore regionale all’Agricoltura e Pesca. “Da pescatore, oltre che da sindaco di due ‘isole di pescatori’ – aggiunge Martello – posso dire che troppe volte in passato, tranne poche eccezioni, ho dovuto lottare per far comprendere agli assessori di turno l’importanza della tutela e della valorizzazione della Pesca in Sicilia. Sono convinto che l’esperienza di Scilla potrà imprimere uno slancio all’intero comparto”.