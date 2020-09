Sicilia. Lega cane ad un palo e lo picchia, arrestato 33enne

Ha legato un cane ad un palo dell’illuminazione e lo ha colpito con calci e pugni. La polizia di Stato ha arrestato uno slovacco di 33 anni, senza fissa dimora. E’ successo in via Lanza di Scalea a Palermo

L’aggressione è stata notata da alcune persone che hanno chiamato le forze dell’ordine. Non è stato semplice per gli agenti liberare l’animale visto che l’uomo ubriaco li ha aggrediti. Nel trolley dell’indagato sono stati trovati un coltello e un tablet, quest’ultimo di proprietà di una scuola palermitana.

L’uomo è accusato di maltrattamento di animali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e ricettazione.