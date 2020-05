SICILIA. LEGA ARS: BUON LAVORO A SAMONÀ, NOME GIUSTO PER LA CULTURA

“Il direttore Samona’ e’ un nome che rassicura anche i piu’ accaniti dubbiosi sulle intenzioni della Lega in Sicilia. Grande giornalista e uomo di cultura che abbiamo avuto modo di apprezzare nel suo impegno nella gestione culturale della Fondazione di Villa Piccolo e come capo di dipartimento Cultura della Lega in Sicilia. Alberto Samona’ si e’ contraddistinto per il suo impegno nella promozione del territorio e della cultura siciliana e il suo curriculum e’ gia’ una garanzia per tutti i siciliani e per il nostro patrimonio storico e culturale. A lui, a nome di tutto il gruppo della deputazione regionale della Lega, va il nostro augurio di buon lavoro”. Cosi’ i deputati della Lega all’Ars, Antonio Catalfamo, Marianna Caronia e Orazio Ragusa.