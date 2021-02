Sicilia in zona gialla, Agrigento ritrova la cultura: riapre la valle dei templi

Torna a vivere la cultura: dopo una lunga sospensione, arriva il via libera all’apertura al pubblico di musei, parchi archeologici e mostre. Con il passaggio della Sicilia in zona gialla potrà riaprirà anche la valle dei templi di Agrigento. Il tutto in totale sicurezza, con l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento. Da lunedì prossimo, 15 febbraio, il parco archeologico e paesaggistico della valle dei templi rimarrà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, con uscita alle 14 , e dalle 15 alle 18, con uscita alle 19. Un primo sospiro di sollievo per la valle dei templi di Agrigento e anche per il museo archeologico e l’area archeologica di Eraclea Minoa che saranno aperti sempre dal lunedì al venerdì. La voglia di normalità è tanta e anche se i numeri saranno “antiassembramento” (l’apertura nei giorni feriali difficilmente può generare grandi flussi di pubblico) l’importante è riaprire, ma sempre nel rispetto delle regole, riprendendo ad apprezzare quelle cose che abbiamo sempre avuto sotto il naso.