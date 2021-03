Sicilia in zona arancione: revocata Ztl a San Leone

E’ stata revocata dal sindaco di Agrigento , Franco Miccichè, con ordinanza di ieri, la Ztl a San Leone. Ma rimane il divieto di assembramento e stazionamento per tutto il lungomare Falcone-Borsellino , tratto compreso dalla parte finale di viale Viareggio al Piazzale Giglia, nonché gli adiacenti giardinetti di Piazza S. Pertini , nella parte iniziale di via Nettuno e, nel centro città, lungo tutto il viale della Vittoria e la via Atenea. La revoca della Ztl a San Leone , che era prevista il sabato e la domenica dalle 16 alle 20, è stata decisa visto “il “passaggio”, anche per la Regione Sicilia da zona gialla a zona arancione già dallo scorso 15 marzo e fino al 2 aprile prossimo- si legge nell’ordinanza- ed in zona rossa nei successivi giorni del 3, 4 e 5 aprile”. La chiusura, fino allo scorso fine settimana, riguardava esclusivamente viale Emporium, angolo via Gela, viale dei Giardini, angolo via Gela.