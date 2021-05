Sicilia in giallo alla riscoperta del verde

Domenica in zona gialla all’insegna della riscoperta dei luoghi e dei sapori tradizionali quella che ha visto protagonisti famiglie o semplici appassionati di natura impegnati in un percorso tra natura e buon cibo sul monte Galluzzo a Licata. La giornata organizzata da Tony Rocchetta esperto conoscitore dei luoghi e delle tradizioni culinarie licatesi e da Sonia Di Marca, facilitatore e Trainer NatureTherapy. ha offerto ai partecipanti un’esperienza con la metodologia NatureTherapy con l’obiettivo di allentare lo stress quotidiano, recuperare il piacere di meravigliarsi e di vivere la semplicità della luoghi naturalistici. Una rilassante camminata tra i boschi, ma con uno sguardo al bellissimo mare di Licata per finire con la degustione di cibi locali preparati con assoluto rispetto e amore per le tradizioni.