Sicilia in Bolle-Masterclass di Alessandro Torcoli : “Sei territori siciliani da spumante metodo classico”

Ieri 30 Giugno al Madison di Realmonte nell’ambito della manifestazione “Sicilia in Bolle” interessantissima Masterclass “Sei territori siciliani da spumante metodo classico” a cura di Alessandro Torcoli Direttore di “Civiltà del bere” storica rivista italiana di vino e cultura gastronomica dal 1974.

Torcoli incantato dalla bellezza della Scala dei turchi, ha espresso parole di apprezzamento per la Sicilia e il nostro territorio.

Il Direttore ha spiegato che è da più di vent’anni che gira il mondo a parlare di vini italiani e accettato di buon grado l’invito in Sicilia da parte dell’Ais, per scoprire i spumanti della nostra terra con Sicilia in Bolle.

<<Gli spumanti sono una tendenza che oggi più che mai coinvolgono il mondo >> ha affermato Torcoli.

Dalla sua lodevole esperienza e professionalità è rimasto molto colpito ed incuriosito dalla proposta degli spumanti siciliani che ha definito molto interessanti con peculiarità uniche legate all’ambiente circostante.

Una riflessione è d’obbligo: con un clima come il nostro chi avrebbe potuto immaginare che saremmo diventati produttori di spumanti e di ottima qualità. Una grande sfida vinta per puntare dritto al territorio e all’enoturismo.

Nel corso della Masterclass si sono raccontati sei diversi territori della Sicilia attraverso gli spumanti delle sei cantine presenti:

Cusumano “700” metodo classico Brut bianco Chardonnay/ Pinot nero;

Milazzo “Riserva V38AG” Metodo classico bianco inzolia/Chardonnay;

Tasca Regaleali “Almerita” metodo classico bianco Chardonnay ;

Avide “Nutaru” metodo classico bianco frappato;

Terrazze dell’Etna “Rosè Brut” metodo classico nerello mascalese/ Pinot nero;

Donnafugata “Brut Rosè” metodo classico Pinot nero.

Continuano gli appuntanti con “Sicilia in Bolle” per ulteriori informazioni visitate il sito www.siciliainbolle.it

